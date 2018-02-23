BMW X5

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 216,37 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Александра

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Электропривод зеркал

Описание

Продам BMW - X5, 2005 год. Состояние отличное. Кожаный салон, подогрев и регулировка сидений, люк, ксенон, мультируль, подогрев руля.Производитель США. Реальному покупателю хороший торг! Подробности по телефону . (Номера не продаются)

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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