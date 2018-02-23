BMW X5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 216,37 тыс. км
Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Александра
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Электропривод зеркал
Описание
Продам BMW - X5, 2005 год. Состояние отличное. Кожаный салон, подогрев и регулировка сидений, люк, ксенон, мультируль, подогрев руля.Производитель США. Реальному покупателю хороший торг! Подробности по телефону . (Номера не продаются)
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