BMW X5 Дата публикации: 11.08.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 216,37 тыс. км Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Александра Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Регулировка сиденья водителя: с памятью Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Тонировка стёкол Электропривод зеркал

Описание

Продам BMW - X5, 2005 год. Состояние отличное. Кожаный салон, подогрев и регулировка сидений, люк, ксенон, мультируль, подогрев руля.Производитель США. Реальному покупателю хороший торг! Подробности по телефону . (Номера не продаются)