BMW X5

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 142,5 тыс. км

Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородСочи, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (862) 279-20-38

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже BMW X5

BMW X5

Подержанная, пробег 209 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

1550 тыс. руб.

BMW X5

Подержанная, пробег 319 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

600 тыс. руб.

BMW X5

Подержанная, пробег 295 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

590 тыс. руб.

Авто, похожие на BMW X5

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 260 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Renault Duster

Подержанная, пробег 52,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

740 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 93 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале