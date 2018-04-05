BMW X5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 319 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Артем
Телефон:
Описание
Не бит не крашен. Ходовка всю перебрал. На обмен 650000, за наличный расчёт хороший торг.
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