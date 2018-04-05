BMW X5 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 319 тыс. км Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Не бит не крашен. Ходовка всю перебрал. На обмен 650000, за наличный расчёт хороший торг.