BMW X5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 319 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Не бит не крашен. Ходовка всю перебрал. На обмен 650000, за наличный расчёт хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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