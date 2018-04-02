BMW X5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 352 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Андрей
Телефон:
Описание
Машина в отличном состояния, сделана Полировка кузова нанесена керамика. После прошивки 260 сил, диски R20, зимняя Резина на заводских диска,хим чистка салона. Установлена музыка. Камера заднего вида, сигнализация с обратной связью и авто запуском. Панорамная крыша, фары адаптивные. Слон кожаный с электро регулировками.
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