BMW X5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 352 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состояния, сделана Полировка кузова нанесена керамика. После прошивки 260 сил, диски R20, зимняя Резина на заводских диска,хим чистка салона. Установлена музыка. Камера заднего вида, сигнализация с обратной связью и авто запуском. Панорамная крыша, фары адаптивные. Слон кожаный с электро регулировками.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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