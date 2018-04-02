BMW X5 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 352 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Машина в отличном состояния, сделана Полировка кузова нанесена керамика. После прошивки 260 сил, диски R20, зимняя Резина на заводских диска,хим чистка салона. Установлена музыка. Камера заднего вида, сигнализация с обратной связью и авто запуском. Панорамная крыша, фары адаптивные. Слон кожаный с электро регулировками.