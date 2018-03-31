BMW X5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Цена снижена до конца апреля, потом уезжаю в путешествие. Авто почти не используется, как уеду, авто будет стоять на парковке. Интересен обмен на квартиру или студию в Адлерском районе. На авто может быть поменяюсь, если меня заинтересует ваше предложение.(интересно с вашей доплатой от 500 т. р.). Цена установлена только за наличный расчет! в обмен будет зависеть от вашего предложения.
Мелкие недочеты и возрастные недочеты по кузову естественно есть, на эксплуатацию не влияет. В авариях не участвовала. технически много нового, расскажу подробно реальному покупателю. Все основные узлы и агрегаты заменены (мотор, турбина, топливная аппаратура, АКПП, раздатка, редуктор, рейка, навесное), стекла передние в атермалке. Резина первый сезон Мишлен липучка. большой монитор, нави, блютуз, AUX, CD, DVD, MP3, камера заднего вида, управление на руле, круиз, память сидений, подсветки ручек и т. д. Геморройных активных стабилизаторов и люка нет.
Расход трасса 6-7, город 10 л. Масло и фильтра в моторе и коробке заменены вчера.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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