BMW X5 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 100 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Цена снижена до конца апреля, потом уезжаю в путешествие. Авто почти не используется, как уеду, авто будет стоять на парковке. Интересен обмен на квартиру или студию в Адлерском районе. На авто может быть поменяюсь, если меня заинтересует ваше предложение.(интересно с вашей доплатой от 500 т. р.). Цена установлена только за наличный расчет! в обмен будет зависеть от вашего предложения.

Мелкие недочеты и возрастные недочеты по кузову естественно есть, на эксплуатацию не влияет. В авариях не участвовала. технически много нового, расскажу подробно реальному покупателю. Все основные узлы и агрегаты заменены (мотор, турбина, топливная аппаратура, АКПП, раздатка, редуктор, рейка, навесное), стекла передние в атермалке. Резина первый сезон Мишлен липучка. большой монитор, нави, блютуз, AUX, CD, DVD, MP3, камера заднего вида, управление на руле, круиз, память сидений, подсветки ручек и т. д. Геморройных активных стабилизаторов и люка нет.

Расход трасса 6-7, город 10 л. Масло и фильтра в моторе и коробке заменены вчера.