BMW X5 Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 170 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в идеальном состояний. Есть все, полная комплектация! Два ключа. Безключевой доступ. Панорама. Камера заднего вида. Парктроники перед и зад.

Салон в идеальном состояний, салон чёрный. Без Пневмы с завода. Запаска до сих пор новая и все что к нему шли все есть. За машиной следили! Без ДТП. Юридически чистый. Любые проверки. Обмена Интересен только на авто. Торг минимальный.