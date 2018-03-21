BMW X5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в идеальном состояний. Есть все, полная комплектация! Два ключа. Безключевой доступ. Панорама. Камера заднего вида. Парктроники перед и зад.
Салон в идеальном состояний, салон чёрный. Без Пневмы с завода. Запаска до сих пор новая и все что к нему шли все есть. За машиной следили! Без ДТП. Юридически чистый. Любые проверки. Обмена Интересен только на авто. Торг минимальный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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