BMW X5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Машина в идеальном состояний. Есть все, полная комплектация! Два ключа. Безключевой доступ. Панорама. Камера заднего вида. Парктроники перед и зад.
Салон в идеальном состояний, салон чёрный. Без Пневмы с завода. Запаска до сих пор новая и все что к нему шли все есть. За машиной следили! Без ДТП. Юридически чистый. Любые проверки. Обмена Интересен только на авто. Торг минимальный.
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