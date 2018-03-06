BMW X5 Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 70 тыс. км Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль приобретался лично в дилерском центре "Бакра" в 2008 году поз заказ. Европеец (не США, не Калининград). Обслуживался в нем же по 2015 год. Используется редко. Салон 7 мест. За территорию Краснодарского края не выезжал.

Светлый бежевый салон сохранил еще запах нового автомобиля. Комплектация максимальная, кроме панорамы, адаптивной подвески и рейки X-drive, которые доставляют, не малозатратные проблемы. Бесключевой доступ Keyless Go.

Доводчики всех дверей, эл. привод багажника, вентиляция, память, ломающиеся спинки передних сидений. Проекция на лобовое стекло. Все стекла родные, включая лобовое. Установлена навигация 2018 года, с камерами. Новые 3D ковры, аккумулятор.

Замена масла в двигателе каждые 10т.км. Двигатель масло не берет. От макс. до мин. за интервал. На 60 т. км произведена замена раб. жидкостей, АКПП (2 раз), раздатки, переднего и заднего редукторах, ГУР, антифриз и торм. жидкости, а так же свечей зажигания. По отзывной компании была замена компрессора и диодного моста генератора. С наступлением тепла будет проведена полировка и покрытие керамикой.

Замена ремней, роликов, сайлентблоков пер. рычагов. Запчасти все в наличии, в ожидании своего часа. Доп. фото скину на почту или WhatsApp, но лучше увидеть, чем 100 раз. С продажей не тороплюсь. За шапку сухарей, кирпичей и пр. сырья не отдам.

Возможен обмен на X6, Старекс в подобном состоянии.