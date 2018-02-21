BMW X5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 350 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Двигатель 3.0 л., 231 л.с., АКПП. Эксплуатация в России с 2007 года. Отличный внешний вид, весь кузов в родной краске, кроме одного правого заднего крыла.
Двигатель работает отлично, никаких посторонних звуков, не дымит, не стучит и т. д.
Ходовая часть в полном порядке. Есть дефект в коробке передач, подергивает при переключении со 2ой на 3ю передачу, на холодную иногда может включиться аварийный режим. Это все не критично, авто можно эксплуатировать ежедневно.
Орининальный ПТС, 3 собственника.
Комплектация:
- Иммобилайзер, центральный замок
- Обогрев передних сидений, заднего стекла
- Климат-контроль
- Мультируль
- DVD монитор для задних пассажиров
- Круиз-контроль
- Бортовой компьютер
- 6 подушек безопасности
- Кожаный салон
- Регулируемая рулевая колонка
- Противотуманные фары
- Люк
- Оригинальные диски R-19
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC)
- Система распределения тормозных усилий (EBD/EBV)
Все вопросы по телефону, звоните.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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