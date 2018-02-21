BMW X5 Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 350 тыс. км Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Двигатель 3.0 л., 231 л.с., АКПП. Эксплуатация в России с 2007 года. Отличный внешний вид, весь кузов в родной краске, кроме одного правого заднего крыла.

Двигатель работает отлично, никаких посторонних звуков, не дымит, не стучит и т. д.

Ходовая часть в полном порядке. Есть дефект в коробке передач, подергивает при переключении со 2ой на 3ю передачу, на холодную иногда может включиться аварийный режим. Это все не критично, авто можно эксплуатировать ежедневно.

Орининальный ПТС, 3 собственника.

Комплектация:

- Иммобилайзер, центральный замок

- Обогрев передних сидений, заднего стекла

- Климат-контроль

- Мультируль

- DVD монитор для задних пассажиров

- Круиз-контроль

- Бортовой компьютер

- 6 подушек безопасности

- Кожаный салон

- Регулируемая рулевая колонка

- Противотуманные фары

- Люк

- Оригинальные диски R-19

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)

- Антипробуксовочная система (ASR)

- Система курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC)

- Система распределения тормозных усилий (EBD/EBV)

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