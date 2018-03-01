BMW X5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 201 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам автомобиль,в очень достойном состоянии для своих лет. Полностью обслужена и готова к эксплуатации. Нареканий по двигателю,коробке и ходовой части нет! Имеются недочеты по лакокрасочному покрытию, полез лак. Желательно поменять резину. Дополнительные вопросы по телефону. Аргументированный торг около автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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