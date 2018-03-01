BMW X5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 201 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продам автомобиль,в очень достойном состоянии для своих лет. Полностью обслужена и готова к эксплуатации. Нареканий по двигателю,коробке и ходовой части нет! Имеются недочеты по лакокрасочному покрытию, полез лак. Желательно поменять резину. Дополнительные вопросы по телефону. Аргументированный торг около автомобиля.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter