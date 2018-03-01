BMW X5 Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 201 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам автомобиль,в очень достойном состоянии для своих лет. Полностью обслужена и готова к эксплуатации. Нареканий по двигателю,коробке и ходовой части нет! Имеются недочеты по лакокрасочному покрытию, полез лак. Желательно поменять резину. Дополнительные вопросы по телефону. Аргументированный торг около автомобиля.