BMW X5 Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 156 тыс. км Цена: 1358 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Второй владелец , ПТС оригинал. Авто из Европы супер шумоизоляция. Кожаный салон в отличном состоянии. Круиз-контроль, датчики света, дождя, авто подогрев сидений

Удалён сажевый фильтр по ПТС мощность 211 л. с. фактическая мощность 289 л. с.

500 н/м крутящий момент, авто заряжен с минимальным расходом и максимумом ускорения.