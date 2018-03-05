BMW X5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 156 тыс. км
Цена: 1358 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Второй владелец , ПТС оригинал. Авто из Европы супер шумоизоляция. Кожаный салон в отличном состоянии. Круиз-контроль, датчики света, дождя, авто подогрев сидений
Удалён сажевый фильтр по ПТС мощность 211 л. с. фактическая мощность 289 л. с.
500 н/м крутящий момент, авто заряжен с минимальным расходом и максимумом ускорения.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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