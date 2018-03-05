BMW X5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 156 тыс. км

Цена: 1358 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Второй владелец , ПТС оригинал. Авто из Европы супер шумоизоляция. Кожаный салон в отличном состоянии. Круиз-контроль, датчики света, дождя, авто подогрев сидений
Удалён сажевый фильтр по ПТС мощность 211 л. с. фактическая мощность 289 л. с.
500 н/м крутящий момент, авто заряжен с минимальным расходом и максимумом ускорения.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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