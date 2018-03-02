BMW X5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся автомобиль BMW X5 в очень достойном состоянии, дизель расход 11/100 км. Владею машиной 3 года, замена масла каждые 8 т. км. Проблем с машиной не знала! 100% весь в заводской краске. ПТС оригинал, 2 ключа,2 комплекта колёс,пороги, webasto, салон без потёртостей, готов к любым проверкам, обмен только на деньги!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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