BMW X5 Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 54 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 140 тыс. км Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся автомобиль BMW X5 в очень достойном состоянии, дизель расход 11/100 км. Владею машиной 3 года, замена масла каждые 8 т. км. Проблем с машиной не знала! 100% весь в заводской краске. ПТС оригинал, 2 ключа,2 комплекта колёс,пороги, webasto, салон без потёртостей, готов к любым проверкам, обмен только на деньги!

