BMW X5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 1080 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаётся автомобиль BMW X5 в очень достойном состоянии, дизель расход 11/100 км. Владею машиной 3 года, замена масла каждые 8 т. км. Проблем с машиной не знала! 100% весь в заводской краске. ПТС оригинал, 2 ключа,2 комплекта колёс,пороги, webasto, салон без потёртостей, готов к любым проверкам, обмен только на деньги!
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