BMW X5 Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 98 тыс. км Цена: 1430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в Отличном состоянии, кроме переднего бампера ни одной крашенной детали ,пригнан из Германии в 2014 г, рестайлинг, мотор 245 л. с., коробка 8-и ступенчатая, я третий хозяин в эксплуатации год, за время эксплуатации ни одного замечания, мотор, коробка, редуктора без единого масляного пятна, в январе 2018 г. пройдено то: поменяли моторное масло и все фильтра, проведена комплексная диагностика, в результате чего кроме забитых дренажных отверстий ни чего не выявленно,колеса R20 купил прошлым летом, прошли 15000 км почти новые. Комплектация: Автоматическая система закрывания/открывания крышки багажника.

Комфортный доступ. Автодоводчики дверей. Камеры кругового обзора. Комфортные электрорегулируемые передние сиденья с памятью. Электрорегулируемая поддержка поясничного отдела спины. Подогрев передних сидений. Подогрев задних сидений. Омыватели фар высокого давления. Автоматический контроль климата, 2-зонный, с расширенными функциями. Адаптивные светодиодные фары. Пакет освещения в салоне. Дополнительные розетки на 12 В Противотуманные фары. Система управления дальним светом. Навигационная система Professional. Функция интеллектуального экстренного вызова. Подготовка к Apple CarPlay. Комфортная телефония с возможностью беспроводной зарядки. Проекция на лобовое стекло. Машина в г. Славянске-На-Кубани.

