BMW X5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 1430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в Отличном состоянии, кроме переднего бампера ни одной крашенной детали ,пригнан из Германии в 2014 г, рестайлинг, мотор 245 л. с., коробка 8-и ступенчатая, я третий хозяин в эксплуатации год, за время эксплуатации ни одного замечания, мотор, коробка, редуктора без единого масляного пятна, в январе 2018 г. пройдено то: поменяли моторное масло и все фильтра, проведена комплексная диагностика, в результате чего кроме забитых дренажных отверстий ни чего не выявленно,колеса R20 купил прошлым летом, прошли 15000 км почти новые. Комплектация: Автоматическая система закрывания/открывания крышки багажника.
Комфортный доступ. Автодоводчики дверей. Камеры кругового обзора. Комфортные электрорегулируемые передние сиденья с памятью. Электрорегулируемая поддержка поясничного отдела спины. Подогрев передних сидений. Подогрев задних сидений. Омыватели фар высокого давления. Автоматический контроль климата, 2-зонный, с расширенными функциями. Адаптивные светодиодные фары. Пакет освещения в салоне. Дополнительные розетки на 12 В Противотуманные фары. Система управления дальним светом. Навигационная система Professional. Функция интеллектуального экстренного вызова. Подготовка к Apple CarPlay. Комфортная телефония с возможностью беспроводной зарядки. Проекция на лобовое стекло. Машина в г. Славянске-На-Кубани.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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