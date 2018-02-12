BMW X5
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам автомобиль, в отличном состоянии, я хозяин, ходовая вся Новая, но есть мелкие вложения по кузову на фото видно, стоит газовое оборудование последнего поколения, возможен обмен на Авто дешевле с Вашей доплатой или на спортивный мот на обмен дороже!
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