BMW X5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль, в отличном состоянии, я хозяин, ходовая вся Новая, но есть мелкие вложения по кузову на фото видно, стоит газовое оборудование последнего поколения, возможен обмен на Авто дешевле с Вашей доплатой или на спортивный мот на обмен дороже!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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