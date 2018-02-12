BMW X5 Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 77 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 230 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам автомобиль, в отличном состоянии, я хозяин, ходовая вся Новая, но есть мелкие вложения по кузову на фото видно, стоит газовое оборудование последнего поколения, возможен обмен на Авто дешевле с Вашей доплатой или на спортивный мот на обмен дороже!