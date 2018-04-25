BMW X3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Ростов-на-Дону, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7 (928) 964-81-98
Описание
Оригинальный маленький пробег ,автомобиль использовался только для поездки на работу и обратно домой.
Состояние лако-красочного покрытия кузова отличное! Гаражное хранение .
Покупался и обслуживался у оф.дилера «АРМАДА».Сервисная книжка имеется .Автомобиль не участвовал в дтп и ни во что не стукался ,состояние ходовой и салона отличное ! любые проверки ...Имеется комплект зимних шин с дисками .
Причина продажи -покупка другого автомобиля.
по другим вопросам (больше фото и тд )обращайтесь по телефону
P.S. Гос. номер не продается.[td#258606]
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