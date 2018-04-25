BMW X3 Дата публикации: 4.06.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 32 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя Турбодилер Телефон +7 (928) 964-81-98

Описание

Оригинальный маленький пробег ,автомобиль использовался только для поездки на работу и обратно домой.

Состояние лако-красочного покрытия кузова отличное! Гаражное хранение .

Покупался и обслуживался у оф.дилера «АРМАДА».Сервисная книжка имеется .Автомобиль не участвовал в дтп и ни во что не стукался ,состояние ходовой и салона отличное ! любые проверки ...Имеется комплект зимних шин с дисками .

Причина продажи -покупка другого автомобиля.

по другим вопросам (больше фото и тд )обращайтесь по телефону

P.S. Гос. номер не продается.[td#258606]