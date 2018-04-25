BMW X3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (928) 964-81-98

Описание

Оригинальный маленький пробег ,автомобиль использовался только для поездки на работу и обратно домой.
Состояние лако-красочного покрытия кузова отличное! Гаражное хранение .
Покупался и обслуживался у оф.дилера «АРМАДА».Сервисная книжка имеется .Автомобиль не участвовал в дтп и ни во что не стукался ,состояние ходовой и салона отличное ! любые проверки ...Имеется комплект зимних шин с дисками .
Причина продажи -покупка другого автомобиля.
по другим вопросам (больше фото и тд )обращайтесь по телефону
P.S. Гос. номер не продается.[td#258606]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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