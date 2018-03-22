BMW X3 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 99 тыс. км Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ангелина Телефон:

Описание

Продаю BMW X3 3.0 дизель 249 лошадей. Машина в идеальном состояние, не требует никаких вложений! Владелец по ПТС 1.