BMW X3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ангелина

Телефон:

Описание

Продаю BMW X3 3.0 дизель 249 лошадей. Машина в идеальном состояние, не требует никаких вложений! Владелец по ПТС 1.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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