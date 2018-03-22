BMW X3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 99 тыс. км
Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ангелина
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Описание
Продаю BMW X3 3.0 дизель 249 лошадей. Машина в идеальном состояние, не требует никаких вложений! Владелец по ПТС 1.
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