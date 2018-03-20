BMW X3 Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 155 тыс. км Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

BMW X3 2,0d X-drive. Привезена из Германии в 2012 году, ПТС оригинал, 2-хозяина.

Состояние отличное, технически полностью исправна, двигатель, ходовая и АКПП работают отлично, вовремя обслуживалась. Кузов полностью в родной краске кроме капота, покрасил перед продажей от сколов, салон тоже в отличном состоянии, кожа нигде не затерта, не смята и не порвана! Все стекла родные, в том числе и лобовое!

Любые проверки приветствуются! Очень богатая комплектация: кожаный салон, комфортные сидения с ломающимися спинками, электроприводами и памятью, кожаный мультируль, монитор, DVD и навигация, Диски R18, съемный прицепной! В общем отличный Авто!

Рассмотрю обмен на авто дешевле и на Арматуру!