BMW X3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

BMW X3 2,0d X-drive. Привезена из Германии в 2012 году, ПТС оригинал, 2-хозяина.
Состояние отличное, технически полностью исправна, двигатель, ходовая и АКПП работают отлично, вовремя обслуживалась. Кузов полностью в родной краске кроме капота, покрасил перед продажей от сколов, салон тоже в отличном состоянии, кожа нигде не затерта, не смята и не порвана! Все стекла родные, в том числе и лобовое!
Любые проверки приветствуются! Очень богатая комплектация: кожаный салон, комфортные сидения с ломающимися спинками, электроприводами и памятью, кожаный мультируль, монитор, DVD и навигация, Диски R18, съемный прицепной! В общем отличный Авто!
Рассмотрю обмен на авто дешевле и на Арматуру!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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