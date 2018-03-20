BMW X3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
BMW X3 2,0d X-drive. Привезена из Германии в 2012 году, ПТС оригинал, 2-хозяина.
Состояние отличное, технически полностью исправна, двигатель, ходовая и АКПП работают отлично, вовремя обслуживалась. Кузов полностью в родной краске кроме капота, покрасил перед продажей от сколов, салон тоже в отличном состоянии, кожа нигде не затерта, не смята и не порвана! Все стекла родные, в том числе и лобовое!
Любые проверки приветствуются! Очень богатая комплектация: кожаный салон, комфортные сидения с ломающимися спинками, электроприводами и памятью, кожаный мультируль, монитор, DVD и навигация, Диски R18, съемный прицепной! В общем отличный Авто!
Рассмотрю обмен на авто дешевле и на Арматуру!
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