BMW X3 Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 130 тыс. км Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новокубанск, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Двигатель капитальный ремонт + усиленные маслосъемные кольца. Пробег после капремонта 12 т. км 2 комплекта резины 17” новые. Чистый не затертый кожаный салон.