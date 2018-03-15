BMW X3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новокубанск, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Двигатель капитальный ремонт + усиленные маслосъемные кольца. Пробег после капремонта 12 т. км 2 комплекта резины 17” новые. Чистый не затертый кожаный салон.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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