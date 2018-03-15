BMW X3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новокубанск, Краснодарский край
Имя: Константин
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Описание
Авто в отличном состоянии. Двигатель капитальный ремонт + усиленные маслосъемные кольца. Пробег после капремонта 12 т. км 2 комплекта резины 17” новые. Чистый не затертый кожаный салон.
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