BMW X3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 132 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует, сел поехал. Крашеные детали (задняя правая дверь, переднее левое крыло все остальное целое и родное), юридически автомобиль чистый, любые проверки.
Комплектация:
- кожаный салон
- парктроники по кругу
- круиз контроль
- ксеноновые фары
- помощь при спуске с горы
- бортовой компьютер
- климат контроль
- память сидений
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