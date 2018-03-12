BMW X3 Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 132 тыс. км Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует, сел поехал. Крашеные детали (задняя правая дверь, переднее левое крыло все остальное целое и родное), юридически автомобиль чистый, любые проверки.

Комплектация:

- кожаный салон

- парктроники по кругу

- круиз контроль

- ксеноновые фары

- помощь при спуске с горы

- бортовой компьютер

- климат контроль

- память сидений

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