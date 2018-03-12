BMW X3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 132 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует, сел поехал. Крашеные детали (задняя правая дверь, переднее левое крыло все остальное целое и родное), юридически автомобиль чистый, любые проверки.
Комплектация:
- кожаный салон
- парктроники по кругу
- круиз контроль
- ксеноновые фары
- помощь при спуске с горы
- бортовой компьютер
- климат контроль
- память сидений
Любые вопросы по телефону

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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