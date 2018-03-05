BMW X3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 125,761 тыс. км
Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам БМВ Х3. 2009 года. Дизель 177 л. с .,V-2.0 литра. Экономичный город 8-10 л. трасса-6-8 л. Масло не ест не дымит. Коробка автомат не пинается. В двигателе и в коробке масло поменял. Сервопривод поменян. Камера заднего вид. Подогрев сидений. Резина на 17. Катализатор вырезан. ЕГР заглушен. Прошит. Динамика отличная. Машина в отличном состоянии. Резина летняя. Зимняя (почти новая).
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