BMW X3 Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 125,761 тыс. км Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам БМВ Х3. 2009 года. Дизель 177 л. с .,V-2.0 литра. Экономичный город 8-10 л. трасса-6-8 л. Масло не ест не дымит. Коробка автомат не пинается. В двигателе и в коробке масло поменял. Сервопривод поменян. Камера заднего вид. Подогрев сидений. Резина на 17. Катализатор вырезан. ЕГР заглушен. Прошит. Динамика отличная. Машина в отличном состоянии. Резина летняя. Зимняя (почти новая).