BMW X3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 125,761 тыс. км

Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам БМВ Х3. 2009 года. Дизель 177 л. с .,V-2.0 литра. Экономичный город 8-10 л. трасса-6-8 л. Масло не ест не дымит. Коробка автомат не пинается. В двигателе и в коробке масло поменял. Сервопривод поменян. Камера заднего вид. Подогрев сидений. Резина на 17. Катализатор вырезан. ЕГР заглушен. Прошит. Динамика отличная. Машина в отличном состоянии. Резина летняя. Зимняя (почти новая).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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