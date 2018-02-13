BMW X3

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 29,5 тыс. км

Цена: 1900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового Авто. Автомобиль 2014 г. выпуска куплен в августе 2015 г. В эксплуатации с сентября 2015 г. На автомобиль установлена gps, gsm сигнализация. Забронированы бронировочнной пленкой: передний бампер, капот, крылья, зеркала, фары. Тонировка стёкл. Авто обслуживается только у официального дилера. Торг присутствует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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