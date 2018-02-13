BMW X3 Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 29,5 тыс. км Цена: 1900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового Авто. Автомобиль 2014 г. выпуска куплен в августе 2015 г. В эксплуатации с сентября 2015 г. На автомобиль установлена gps, gsm сигнализация. Забронированы бронировочнной пленкой: передний бампер, капот, крылья, зеркала, фары. Тонировка стёкл. Авто обслуживается только у официального дилера. Торг присутствует.