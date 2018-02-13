BMW X3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 29,5 тыс. км
Цена: 1900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние нового Авто. Автомобиль 2014 г. выпуска куплен в августе 2015 г. В эксплуатации с сентября 2015 г. На автомобиль установлена gps, gsm сигнализация. Забронированы бронировочнной пленкой: передний бампер, капот, крылья, зеркала, фары. Тонировка стёкл. Авто обслуживается только у официального дилера. Торг присутствует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.