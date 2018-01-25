BMW X3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 1660 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам BMW X3 2013 года, куплен в 2014 году. Двигатель 2 л., 245 л. с., АКПП. Автомобиль в отличном состоянии, установлен внешний М - пакет. Чистый, не прокуренный салон. Идеальное техническоесостояние. В подарок комплект зимней резины с дисками R-17. ПТС оригинал, 2 хозяина.
Комплектация:
- оригинальные диски AEZ R-20
- Раздельный климат- контроль
- Круиз- контроль
- Система курсовой устойчивости
- Система помощи при спуске
- Селектор выбора режимов движения ECO PRO/SPORT
- Передний и задний парковочный ассистент
- Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического включения
- Датчики дождя и света
- Биксеноновые фары
- Электропривод передних сидений
- Кожаное мультифункциональное рулевое колесо
- Электропривод багажной двери
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Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.