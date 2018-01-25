BMW X3 Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 95 тыс. км Цена: 1660 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам BMW X3 2013 года, куплен в 2014 году. Двигатель 2 л., 245 л. с., АКПП. Автомобиль в отличном состоянии, установлен внешний М - пакет. Чистый, не прокуренный салон. Идеальное техническоесостояние. В подарок комплект зимней резины с дисками R-17. ПТС оригинал, 2 хозяина.

Комплектация:

- оригинальные диски AEZ R-20

- Раздельный климат- контроль

- Круиз- контроль

- Система курсовой устойчивости

- Система помощи при спуске

- Селектор выбора режимов движения ECO PRO/SPORT

- Передний и задний парковочный ассистент

- Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического включения

- Датчики дождя и света

- Биксеноновые фары

- Электропривод передних сидений

- Кожаное мультифункциональное рулевое колесо

- Электропривод багажной двери

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