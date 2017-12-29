BMW X3 Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 69 тыс. км Цена: 1290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Состояние идеальное, все проверки не битый, не крашен, обслуживается у дилера.