BMW X3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 69 тыс. км
Цена: 1290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Состояние идеальное, все проверки не битый, не крашен, обслуживается у дилера.
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