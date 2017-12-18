BMW X3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 167 тыс. км

Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Леонид

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Легкосплавные диски

Люк

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, американец! В ДТП не участвовал. Реальный пробег, салон кожа, комфортные передние сиденья с памятью. Техобслуживание проходил своевременно.Возможен торг при осмотре.Автосалоны просьба не беспокоить, обмен не интересует.Машина находиться в г. Горячий Ключ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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