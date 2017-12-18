BMW X3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 167 тыс. км
Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Леонид
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Легкосплавные диски
Люк
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, американец! В ДТП не участвовал. Реальный пробег, салон кожа, комфортные передние сиденья с памятью. Техобслуживание проходил своевременно.Возможен торг при осмотре.Автосалоны просьба не беспокоить, обмен не интересует.Машина находиться в г. Горячий Ключ.
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