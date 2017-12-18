BMW X3 Дата публикации: 4.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 167 тыс. км Цена: 525 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Леонид Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Легкосплавные диски Люк Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, американец! В ДТП не участвовал. Реальный пробег, салон кожа, комфортные передние сиденья с памятью. Техобслуживание проходил своевременно.Возможен торг при осмотре.Автосалоны просьба не беспокоить, обмен не интересует.Машина находиться в г. Горячий Ключ.