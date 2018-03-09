BMW X1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 113,09 тыс. км
Цена: 756 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Ростов-на-Дону, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7(863) 309-11-73
Описание
КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
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