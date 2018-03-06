BMW X1 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 115 тыс. км Цена: 990 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Рестайлинг, куплена в июне 2013. ПТС оригинал, я второй хозяин, состояние отличное, очень хорошая комплектация X-Line пакет, диски r18, восьми ступенчатый АКПП, адаптивные ксеноновые фары с ангельскими глазками, режим ECO PRО, помощь при спуске, система полного привода X DRIVE, система помощи при парковке, датчики света дождя, старт-стоп, подогрев сидений руля и т. д. Состояние отличное, готов к любым проверкам. Рассмотрю вариант обмена на более дешевый авто, цена хорошая за такую комплектацию, реальному покупателю возможен торг.