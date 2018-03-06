BMW X1

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 990 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Рестайлинг, куплена в июне 2013. ПТС оригинал, я второй хозяин, состояние отличное, очень хорошая комплектация X-Line пакет, диски r18, восьми ступенчатый АКПП, адаптивные ксеноновые фары с ангельскими глазками, режим ECO PRО, помощь при спуске, система полного привода X DRIVE, система помощи при парковке, датчики света дождя, старт-стоп, подогрев сидений руля и т. д. Состояние отличное, готов к любым проверкам. Рассмотрю вариант обмена на более дешевый авто, цена хорошая за такую комплектацию, реальному покупателю возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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