BMW X1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 990 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Рестайлинг, куплена в июне 2013. ПТС оригинал, я второй хозяин, состояние отличное, очень хорошая комплектация X-Line пакет, диски r18, восьми ступенчатый АКПП, адаптивные ксеноновые фары с ангельскими глазками, режим ECO PRО, помощь при спуске, система полного привода X DRIVE, система помощи при парковке, датчики света дождя, старт-стоп, подогрев сидений руля и т. д. Состояние отличное, готов к любым проверкам. Рассмотрю вариант обмена на более дешевый авто, цена хорошая за такую комплектацию, реальному покупателю возможен торг.
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