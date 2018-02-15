BMW X1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 12 тыс. км
Цена: 2100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Инна
Описание
Машина в идеальном состоянии. Полный привод. Дизель. Климат двухзонный, автоматика крышки багажника как с кнопки, так и с пульта, подогрев кожаного спортивного руля и сидений, круиз-контроль с расширенными функциями. LED оптика с расширенными функциями при поворотах, датчик света.дождя, кнопка ограничения скорости, резина RUN FLAT с функцией езды после прокола 150 км, датчик давления в шинах, складывающиеся зеркала, парктроники задний и передний с функцией кругового обзора, музыка 7 динамиков и сабвуфер.
Звучание превосходит все ожидания, помощь в парковке, адаптивная подвеска, режим спорт и эко езды, болты секретки подобранное сочетание цвета в салоне сидений потолка и вставок, передний и задний подлокотник с функциональностью и много еще опций, пробег соответствует недельному.
Наза то на Бакре в г. Краснодар. Гарантия 200000 или 3 года. Отличная машина как для семьи.так идля любителей презентабельного ощущения себя в этой машине. БМВ! Кузов в бронированной пленке. Покрыта нано керамикой. Еще из допов радиатор закрыт в цвет кузова специальной сеткой для защиты и от насекомых. 1 хозяин. В салоне не курили. Рассмотрю обмен. Торг.
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