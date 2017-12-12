BMW X1 Дата публикации: 20.01.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 98,6 тыс. км Цена: 845 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.