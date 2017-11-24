BMW X1 Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 105 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю автомобиль, BMW X1. Авто в хорошем состоянии. в эксплуатации с 2014 г. Второй хозяин, первый была - женщина. Очень бережная эксплуатация, своевременное ТО и замена всех расходников. Кожаный салон. Никаких вложений не требует. Любые проверки. Новые диски. Диски для зимней резины. Торг.