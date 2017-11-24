BMW X1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Продаю автомобиль, BMW X1. Авто в хорошем состоянии. в эксплуатации с 2014 г. Второй хозяин, первый была - женщина. Очень бережная эксплуатация, своевременное ТО и замена всех расходников. Кожаный салон. Никаких вложений не требует. Любые проверки. Новые диски. Диски для зимней резины. Торг.
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