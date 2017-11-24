BMW X1

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль, BMW X1. Авто в хорошем состоянии. в эксплуатации с 2014 г. Второй хозяин, первый была - женщина. Очень бережная эксплуатация, своевременное ТО и замена всех расходников. Кожаный салон. Никаких вложений не требует. Любые проверки. Новые диски. Диски для зимней резины. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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