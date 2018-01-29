BMW M6 Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 40 тыс. км Цена: 3700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии. Не бит, не крашен. Все ТО проходились вовремя и у офиц. дилер. Бережная эксплуатация, гаражное хранение. Юридически чистый.все документы в наличии, оригинальные.Помогу сделать гарантию на год у ОД. Реальному покупателю очень хороший торг.