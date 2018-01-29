BMW M6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 40 тыс. км

Цена: 3700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии. Не бит, не крашен. Все ТО проходились вовремя и у офиц. дилер. Бережная эксплуатация, гаражное хранение. Юридически чистый.все документы в наличии, оригинальные.Помогу сделать гарантию на год у ОД. Реальному покупателю очень хороший торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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