BMW M6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 40 тыс. км
Цена: 3700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в идеальном состоянии. Не бит, не крашен. Все ТО проходились вовремя и у офиц. дилер. Бережная эксплуатация, гаражное хранение. Юридически чистый.все документы в наличии, оригинальные.Помогу сделать гарантию на год у ОД. Реальному покупателю очень хороший торг.
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