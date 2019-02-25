BMW 7 Дата публикации: 7.04.19 Просмотров объявления: 36

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2019 Пробег: 1 тыс. км Цена: 7890 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Ставрополь, Ставропольский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Новый автомобиль в наличии !

CW81 X7 xDrive30d

Цвет: 475 Черный Сапфир металлик

Вн обшивка: VAHF BMW Individual расширенная отделка

Пневмоподвеска закрытого типа

Управление пневмой из салона и из багажника

Доводчики задней нижней и багажной части двери

Электрорегулировка третьего ряда сидений

Голосовое управление

Спортивная выхлопная система

22" M легкосплавные диски V-spoke 755 M Bicolour с разноразмерными шинами черные

Шины с возможностью аварийного хода после прокола

M Спорт тормозная система

Спортивная автоматическая коробка передач

Датчик давления в шинах

Интегральное активное рулевое управление (Осуществляет подруливание задних колес и использует изменяемое передаточное отношение рулевого механизма, поворачивающего передние колеса)

Аварийное запасное колесо

Встроенный пульт дистанционного управления ( дистанционное открытие гаражных ворот )

Комфортный доступ

Автодоводчик дверей

Пакет M Sport

Интерактивный ключ BMW display key

Рейлинги на крыше с отделкой BMW Individual Shadow Line

Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge ( с подсветкой )

Пакет приспособлений для размещения багажа

Солнцезащитное остекление

Велюровые коврики

Знак аварийной остановки и аптечка

Пакет курильщика

12 V розетка в багажнике

Термоподстаканники ( регулировка температуры напитков - тепло/холод )

Активная вентиляция передних сидений

Комфортные передние сиденья, электрорегулируемые ( несколько регулировок в разных плоскостях )

Стеклянная отделка деталей интерьера 'CraftedClarity'

Система Travel & Comfort ( дополнительные USB разъемы в спинках передних сидений )

Пакет обогрева: передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо

Декоративные планки 'Fineline', черные сметаллическим эффектом

Кожаная отделка приборной доски BMW Индивидуал

Пакет Ambient Air (ионизация и ароматизация салона)

Сиденья с функцией массажа для водителя и переднего пассажира

Пакет освещения

Спидометр с обозначением километров

Светодиодные противотуманные фары

Система управления дальним светом

Активная защита

Лазерные фары

Ассистент парковки Plus

Проекционный дисплей

Навигация

Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound system

TeleServices

Функция интеллектуального экстренного вызова

Сервисы BMW ConnectedDrive ( Проверяйте новости или погоду при помощи сервисов BMW ConnectedDrive )

Пакет сервисов Digital Professional ( консьерж-сервис, информация о дорожной ситуации онлайн )

Комфортная телефония с возможностью беспроводной зарядки

BMW Live Cockpit Professional ( Ключевыми компонентами BMW Live Cockpit Professional с обучающейся навигационной системой являются приборная панель с высоким разрешением и впечатляющим экраном с диагональю 12, 3'' и информационный дисплей с диагональю 12, 3' )

BMW Функция управления жестами

Голосовое воспроизведение на русском языке (для навигации)

Кожаное спортивное рулевое колесо М-типа

Аэродинамический М-пакет

Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line

Индивидуальная обивка потолка салона Alcantara антрацитового цвета

Исполнение для стран с холодным климатом

Русский/Сервисная книжка

Интервал замены масла 15.000 км/18 мес

Специфическая для России опция

Закрывание центрального замка при начале движения

Спутниковая система сигнализации