BMW 7
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2019
Пробег: 1 тыс. км
Цена: 7890 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ставрополь, Ставропольский край
Имя: Дмитрий
Описание
Новый автомобиль в наличии !
CW81 X7 xDrive30d
Цвет: 475 Черный Сапфир металлик
Вн обшивка: VAHF BMW Individual расширенная отделка
Пневмоподвеска закрытого типа
Управление пневмой из салона и из багажника
Доводчики задней нижней и багажной части двери
Электрорегулировка третьего ряда сидений
Голосовое управление
Спортивная выхлопная система
22" M легкосплавные диски V-spoke 755 M Bicolour с разноразмерными шинами черные
Шины с возможностью аварийного хода после прокола
M Спорт тормозная система
Спортивная автоматическая коробка передач
Датчик давления в шинах
Интегральное активное рулевое управление (Осуществляет подруливание задних колес и использует изменяемое передаточное отношение рулевого механизма, поворачивающего передние колеса)
Аварийное запасное колесо
Встроенный пульт дистанционного управления ( дистанционное открытие гаражных ворот )
Комфортный доступ
Автодоводчик дверей
Пакет M Sport
Интерактивный ключ BMW display key
Рейлинги на крыше с отделкой BMW Individual Shadow Line
Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge ( с подсветкой )
Пакет приспособлений для размещения багажа
Солнцезащитное остекление
Велюровые коврики
Знак аварийной остановки и аптечка
Пакет курильщика
12 V розетка в багажнике
Термоподстаканники ( регулировка температуры напитков - тепло/холод )
Активная вентиляция передних сидений
Комфортные передние сиденья, электрорегулируемые ( несколько регулировок в разных плоскостях )
Стеклянная отделка деталей интерьера 'CraftedClarity'
Система Travel & Comfort ( дополнительные USB разъемы в спинках передних сидений )
Пакет обогрева: передние сиденья, передние подлоконтники, рулевое колесо
Декоративные планки 'Fineline', черные сметаллическим эффектом
Кожаная отделка приборной доски BMW Индивидуал
Пакет Ambient Air (ионизация и ароматизация салона)
Сиденья с функцией массажа для водителя и переднего пассажира
Пакет освещения
Спидометр с обозначением километров
Светодиодные противотуманные фары
Система управления дальним светом
Активная защита
Лазерные фары
Ассистент парковки Plus
Проекционный дисплей
Навигация
Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound system
TeleServices
Функция интеллектуального экстренного вызова
Сервисы BMW ConnectedDrive ( Проверяйте новости или погоду при помощи сервисов BMW ConnectedDrive )
Пакет сервисов Digital Professional ( консьерж-сервис, информация о дорожной ситуации онлайн )
Комфортная телефония с возможностью беспроводной зарядки
BMW Live Cockpit Professional ( Ключевыми компонентами BMW Live Cockpit Professional с обучающейся навигационной системой являются приборная панель с высоким разрешением и впечатляющим экраном с диагональю 12, 3'' и информационный дисплей с диагональю 12, 3' )
BMW Функция управления жестами
Голосовое воспроизведение на русском языке (для навигации)
Кожаное спортивное рулевое колесо М-типа
Аэродинамический М-пакет
Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line
Индивидуальная обивка потолка салона Alcantara антрацитового цвета
Исполнение для стран с холодным климатом
Русский/Сервисная книжка
Интервал замены масла 15.000 км/18 мес
Специфическая для России опция
Закрывание центрального замка при начале движения
Спутниковая система сигнализации
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