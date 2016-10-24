BMW 7 Дата публикации: 25.03.19 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 230 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: собственник Телефон:

Описание

ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!

ОСМОТР МОСК.ОБЛ.г.Электросталь!!!!!

ПОСТАВИЛ ЦЕНУ НИЖЕ РЫНКА НА 200 000руб!!!

ТОРГА НЕТ!!! ВООБЩЕ НЕТ!!! СОВСЕМ НЕТ!!

КТО ПЕРВЫЙ ПРИЕДЕТ С ДЕНЬГАМИ-ТОТ И УСПЕЛ!!!

Автомобиль внешне и технически в прекрасном состоянии,вложений никаких не требует. Привод полный 4х4 xDrive.Кузов Лонг.Собственник по ПТС,юридически 100% чистый. Настоящий честный пробег.Сервисная книжка,история обслуживания.ТО всегда вовремя каждые 7тыс.км. ТОЛЬКО ЧТО СДЕЛАЛ ТО поменял масла, фильтра. Расход бензина трасса 10л/100км,город 17,8л/100км,смешанный цикл 13л/100км. АВТОМОБИЛЬ РАКЕТА!!!Динамика очень достойная!!!

АКПП переключает очень мягко и плавно,подвеска в идеале,ошибок по электрике нет,всё работает,двигатель в превосходном состоянии,салон как новый!!! Литые диски R19.Полный комплект ключей.

Отделка салона кожа,дерево,алюминий,алькантара.Очень богатая комплектация с электрорегулировками и памятью,подогревами,вентиляцией и ломающимися спинками на ВСЕХ сидениях,задний диван с МАССАЖЕМ! 3 монитора с навигацией,СD/DVD,ченджерами,TV и бортовыми компьютерами.Многозонный раздельный климат контроль,люк,электрошторки,складывающиеся зеркала,система старт-стоп,мультимедийная система hands free,Bluetooth,AUX,USB.Парктроники передние и задние с цветной камерой.Мультируль с подогревом,доводчики всех дверей (присоски),электронная изменяемая жесткость подвески,автоматическая диагностика на бортовом компьютере.АБС,антибукс,антизанос,многозонные подушки безопасности ,иммобилайзер,ц/з,пэп,электроруль ,дисплей на панели приборов,датчики дождя и света,омыватели фар,круиз-контроль и ещё куча всего!!!!!!!

