BMW 7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Выселки, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Электропривод зеркал

Описание

Требует замены сцепления... Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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