BMW 7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 170 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 3 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Выселки, Краснодарский край
Имя: Денис
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Электропривод зеркал
Описание
Требует замены сцепления... Все вопросы по телефону.
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