BMW 7 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 200 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Машина в идеальном состоянии. Ремонта и вложений не требует. Все вопросы по телефону.