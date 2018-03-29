BMW 7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Михаил
Телефон:
Описание
Машина в идеальном состоянии. Ремонта и вложений не требует. Все вопросы по телефону.
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