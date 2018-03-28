BMW 7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1991
Пробег: 611 тыс. км
Цена: 173 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
Телефон:
Описание
BMW 730 двигатель m30b30. Машина в семье 10 лет. Продаю не к спеху, продажа в связи с тем что приобрел другое авто. Требует вложений по кузову. Вопросы по телефону.
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