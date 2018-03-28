BMW 7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1991

Пробег: 611 тыс. км

Цена: 173 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

BMW 730 двигатель m30b30. Машина в семье 10 лет. Продаю не к спеху, продажа в связи с тем что приобрел другое авто. Требует вложений по кузову. Вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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