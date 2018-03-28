BMW 7 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1991 Пробег: 611 тыс. км Цена: 173 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

BMW 730 двигатель m30b30. Машина в семье 10 лет. Продаю не к спеху, продажа в связи с тем что приобрел другое авто. Требует вложений по кузову. Вопросы по телефону.