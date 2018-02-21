BMW 7 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 121 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии! Самая полная комплектация, лимитированная версия! По двигателю, коробке, подвеске нареканий нет. Салон потолок, стойки, везде алькантара. Доводчики, понарамный люк, DVD, мониторы, холодильник и т. д Кузов ровный, без вложений. Прошла полное тех обслуживание, новая резина R-19! Цена на обмен 750000.