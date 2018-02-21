BMW 7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 121 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Авто в отличном состоянии! Самая полная комплектация, лимитированная версия! По двигателю, коробке, подвеске нареканий нет. Салон потолок, стойки, везде алькантара. Доводчики, понарамный люк, DVD, мониторы, холодильник и т. д Кузов ровный, без вложений. Прошла полное тех обслуживание, новая резина R-19! Цена на обмен 750000.
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