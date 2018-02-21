BMW 7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 121 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии! Самая полная комплектация, лимитированная версия! По двигателю, коробке, подвеске нареканий нет. Салон потолок, стойки, везде алькантара. Доводчики, понарамный люк, DVD, мониторы, холодильник и т. д Кузов ровный, без вложений. Прошла полное тех обслуживание, новая резина R-19! Цена на обмен 750000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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