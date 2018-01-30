BMW 7 Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1992 Пробег: 359 тыс. км Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Срочно. Хорошем состоянии, не гнилая, автомат работает четко, двигатель бодрый, салон в хорошем состоянии, люк работает. Салон черная кожа в нормальном состоянии. На обмен 140. Ваша доплата.