BMW 7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1992

Пробег: 359 тыс. км

Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Срочно. Хорошем состоянии, не гнилая, автомат работает четко, двигатель бодрый, салон в хорошем состоянии, люк работает. Салон черная кожа в нормальном состоянии. На обмен 140. Ваша доплата.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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