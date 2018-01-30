BMW 7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1992
Пробег: 359 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Срочно. Хорошем состоянии, не гнилая, автомат работает четко, двигатель бодрый, салон в хорошем состоянии, люк работает. Салон черная кожа в нормальном состоянии. На обмен 140. Ваша доплата.
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