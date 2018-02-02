BMW 7 Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 84 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 400 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние отличное, маленький расход и налог, отличная динамика и комфорт данного авто позволяет получать удовольствие за рулем. Два комплекта колёс, свежее масло,новые тормозные диски и колодки, помпа и т. д. Торг и обмен.