BMW 7

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 400 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние отличное, маленький расход и налог, отличная динамика и комфорт данного авто позволяет получать удовольствие за рулем. Два комплекта колёс, свежее масло,новые тормозные диски и колодки, помпа и т. д. Торг и обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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