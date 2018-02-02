BMW 7
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 400 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние отличное, маленький расход и налог, отличная динамика и комфорт данного авто позволяет получать удовольствие за рулем. Два комплекта колёс, свежее масло,новые тормозные диски и колодки, помпа и т. д. Торг и обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.