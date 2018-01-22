BMW 7 Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 122 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 130 тыс. км Цена: 1230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

BMW 7 не лонг в хорошем состоянии ПТС оригинал пробег реальный я второй собственник хорошая комплектация . Присоски дверей, навигация, музыка LOGIC 7 сидения повышенного комфорта с памятью положения, вентиляцией и массажем, задние электро шторки. И еще куча разных опций Подвеска настраивается по жесткости comfort sport Зад колеса подруливают. Система BMW dynamic xenon фары поворачивают вместе с рулём Колеса оригинал BMW перед 245 35 21 зад 275 30 21 РЕЗИНА PIRELLI RUNFLAT остаток 70 %. Капот,бампер, фары заклеены бронеплёнкой Двигатель масло не расходует замена масла каждые 8 тысяч км масло MOTUL LONG LIVE 04 . BMW полностью обслужен и не требует никаких вложений возможен обмен на BMW X6 дизель, или другое авто с доплатой мне ,хлам не предлагать. На обмен цена договорная.На машине крашено три детали в остальном заводская краска перекрашивали из за глубоких царапин готов на любые проверки