BMW 7

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 1230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

BMW 7 не лонг в хорошем состоянии ПТС оригинал пробег реальный я второй собственник хорошая комплектация . Присоски дверей, навигация, музыка LOGIC 7 сидения повышенного комфорта с памятью положения, вентиляцией и массажем, задние электро шторки. И еще куча разных опций Подвеска настраивается по жесткости comfort sport Зад колеса подруливают. Система BMW dynamic xenon фары поворачивают вместе с рулём Колеса оригинал BMW перед 245 35 21 зад 275 30 21 РЕЗИНА PIRELLI RUNFLAT остаток 70 %. Капот,бампер, фары заклеены бронеплёнкой Двигатель масло не расходует замена масла каждые 8 тысяч км масло MOTUL LONG LIVE 04 . BMW полностью обслужен и не требует никаких вложений возможен обмен на BMW X6 дизель, или другое авто с доплатой мне ,хлам не предлагать. На обмен цена договорная.На машине крашено три детали в остальном заводская краска перекрашивали из за глубоких царапин готов на любые проверки

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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