BMW 7 Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 210 тыс. км Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 6000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Анатольевич Телефон:

Описание

Продам BMW 760 individual long. По мотору, коробке, ходовой нареканий нет, любые проверки, естественно за ваш счёт. По кузову желательно перекрас. На мой взгляд сильных ударов она не получала, но красилась похабно.

Машина мне досталась за долг, продаю за ненадобностью, полностью обслужил (масло, фильтра). (Может кто знает, обслуживал и диагностировал авто в п. Знаменском у Юрия Юрьевича, если его знаете можете ему позвонить спросить за данный авто). Заказал задний рычаг и троссик капота, на днях поставлю. Без пневмы, задний привод.

Люк, доводчики дверей, ТВ, шторки, массаж сидений и их электрорегулировка, холодильник и в целом вся электроника работает, кроме парктроников. Салон, не прокуренный, в хорошем состоянии, кожа (настоящая) без потёртостей и надрывов, потолок черная алькантара, двойные стекла.

Расход большой (мотор 6 литров W12, как никак, но едет очень бодро). Я накатал на ней 2 тысячи, пока масло не ест, эксплуатируются машина каждый день.

Честный, не скрученный пробег. Без ограничений, в эксплуатации с 2007 года, по 2014 был один хозяин. Торг минимальный, у меня нет цели продать автомобиль любой ценой.

В целом хороший экземпляр под восстановление. Обмен не интересует (даже на ангар, участок, квартиру и т.д), на площадку, в автосалон не поставлю.