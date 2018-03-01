BMW 6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Панорама. Проэкция. Секвентальная КПП. Доводчики. Аудиосистема logic 7. Бесключевой доступ. Asanti R20 наборные. Пройдено большое ТО. Не требует вложений.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.