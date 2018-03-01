BMW 6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Панорама. Проэкция. Секвентальная КПП. Доводчики. Аудиосистема logic 7. Бесключевой доступ. Asanti R20 наборные. Пройдено большое ТО. Не требует вложений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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