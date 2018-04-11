BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 1630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Борис
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Описание
Машина в хорошем состоянии,проекция. Люк. Ломаные сиденья,большой монитор, 5 камер фронтальный обзор. Датчик поворота. Активные фары. Активный руль и многое другое.
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