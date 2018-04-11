BMW 5 Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 170 тыс. км Цена: 1630 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Борис Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии,проекция. Люк. Ломаные сиденья,большой монитор, 5 камер фронтальный обзор. Датчик поворота. Активные фары. Активный руль и многое другое.