BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 1630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Борис

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии,проекция. Люк. Ломаные сиденья,большой монитор, 5 камер фронтальный обзор. Датчик поворота. Активные фары. Активный руль и многое другое.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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