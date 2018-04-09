BMW 5 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 210 тыс. км Цена: 835 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Чистый немец, идеальное состояние. Не бита не крашена. Новые диски разноширокие, М-стиль, новая резина. На заводских r17 на 60 тыс. дешевле, здесь тоже новая резина, + зимняя тоже практически новая. Самый надежный двигатель. Классная динамика, низкий налог, смешной расход топлива, 5 л на 100 км. Возможен обмен на бмв f 30 или f10 с моей доплатой (только дизель!).