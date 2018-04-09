BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 835 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
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Описание
Чистый немец, идеальное состояние. Не бита не крашена. Новые диски разноширокие, М-стиль, новая резина. На заводских r17 на 60 тыс. дешевле, здесь тоже новая резина, + зимняя тоже практически новая. Самый надежный двигатель. Классная динамика, низкий налог, смешной расход топлива, 5 л на 100 км. Возможен обмен на бмв f 30 или f10 с моей доплатой (только дизель!).
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