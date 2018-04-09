BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 835 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Чистый немец, идеальное состояние. Не бита не крашена. Новые диски разноширокие, М-стиль, новая резина. На заводских r17 на 60 тыс. дешевле, здесь тоже новая резина, + зимняя тоже практически новая. Самый надежный двигатель. Классная динамика, низкий налог, смешной расход топлива, 5 л на 100 км. Возможен обмен на бмв f 30 или f10 с моей доплатой (только дизель!).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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