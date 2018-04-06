BMW 5 Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 108 тыс. км Цена: 1280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Курганинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина вложений не требует,у меня 1.5 года, все делалось вовремя (поменял масла, все жидкости, колодки по кругу, фильтра), подкрашивалось одно крыло и бампер. Хорошая комплектация с обогревом руля, старт-стоп, три режима (спорт, эко,комфорт), салон как новый. Какие документы надо сфотографирую, отправлю. Обмен на внедорожник от 14 года. На обмен дороже. Номер в подарок.