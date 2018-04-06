BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 108 тыс. км
Цена: 1280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Курганинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Машина вложений не требует,у меня 1.5 года, все делалось вовремя (поменял масла, все жидкости, колодки по кругу, фильтра), подкрашивалось одно крыло и бампер. Хорошая комплектация с обогревом руля, старт-стоп, три режима (спорт, эко,комфорт), салон как новый. Какие документы надо сфотографирую, отправлю. Обмен на внедорожник от 14 года. На обмен дороже. Номер в подарок.
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