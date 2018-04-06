BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 108 тыс. км

Цена: 1280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Курганинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина вложений не требует,у меня 1.5 года, все делалось вовремя (поменял масла, все жидкости, колодки по кругу, фильтра), подкрашивалось одно крыло и бампер. Хорошая комплектация с обогревом руля, старт-стоп, три режима (спорт, эко,комфорт), салон как новый. Какие документы надо сфотографирую, отправлю. Обмен на внедорожник от 14 года. На обмен дороже. Номер в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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