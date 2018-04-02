BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 79 тыс. км
Цена: 1490 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Отличное состояние. В машине ни разу не курили. Тихий, комфортный, мягкий и динамичный авто. Комплектация SE: -Функция автоматического запуска/остановки двигателя
-Регенерация энергии торможения
-Автоматическая коробка передач
-Система обогрева рулевого колеса
-Спортивное кожаное рулевое колесо
-Шины допускающие движ.в аварийном режиме после прокола
-Легкосплавные диски V-spoke стиль 236
-Секретные колесные болты
-Охранная сигнализация с дистанционным управлением
-Знак аварийной остановки и аптечка
-Комплект для курящих
-Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
-Декоративные планки черные блестящие
-Система подогрева Blow-By
-Переключатель рег.дин.движ. с ECO PRO
-Сопровождающее освещение салона
-Система омывателей фар
-Сигнализация авар.сближен.при парковке (спереди и сзади)
-Биксеноновые фары
-Спутниковая противоугонная система BMW
-LED Nebelscheinwerfer
-Интеллектуальный экстренный вызов
-Teleservices
-Исполнение для стран с холодным климатом
-Бортовая документация, русский
-Отделка Executiv
-Автом.блокировка при трогании с места
-Защита картера, экспортные исполнения
-Светодиодные противотуманные фары
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