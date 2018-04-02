BMW 5 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 79 тыс. км Цена: 1490 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Отличное состояние. В машине ни разу не курили. Тихий, комфортный, мягкий и динамичный авто. Комплектация SE: -Функция автоматического запуска/остановки двигателя

-Регенерация энергии торможения

-Автоматическая коробка передач

-Система обогрева рулевого колеса

-Спортивное кожаное рулевое колесо

-Шины допускающие движ.в аварийном режиме после прокола

-Легкосплавные диски V-spoke стиль 236

-Секретные колесные болты

-Охранная сигнализация с дистанционным управлением

-Знак аварийной остановки и аптечка

-Комплект для курящих

-Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.

-Декоративные планки черные блестящие

-Система подогрева Blow-By

-Переключатель рег.дин.движ. с ECO PRO

-Сопровождающее освещение салона

-Система омывателей фар

-Сигнализация авар.сближен.при парковке (спереди и сзади)

-Биксеноновые фары

-Спутниковая противоугонная система BMW

-LED Nebelscheinwerfer

-Интеллектуальный экстренный вызов

-Teleservices

-Исполнение для стран с холодным климатом

-Бортовая документация, русский

-Отделка Executiv

-Автом.блокировка при трогании с места

-Защита картера, экспортные исполнения

-Светодиодные противотуманные фары