BMW 5 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 180 тыс. км Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам в очень хорошем состоянии. Куплена у официального дилера, не бита не крашеная, чёрная кожа, полный привод, ксенон, полный электро пакет, обмена нет. Торг.