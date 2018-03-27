BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам в очень хорошем состоянии. Куплена у официального дилера, не бита не крашеная, чёрная кожа, полный привод, ксенон, полный электро пакет, обмена нет. Торг.
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