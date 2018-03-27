BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам в очень хорошем состоянии. Куплена у официального дилера, не бита не крашеная, чёрная кожа, полный привод, ксенон, полный электро пакет, обмена нет. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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