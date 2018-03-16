BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Василий

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, ни каких вложений. Любые проверки. Обмен с моей доплатой на Е53.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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