BMW 5 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 300 тыс. км Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Василий Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, ни каких вложений. Любые проверки. Обмен с моей доплатой на Е53.