BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Василий
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии, ни каких вложений. Любые проверки. Обмен с моей доплатой на Е53.
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