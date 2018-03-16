BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 225 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Машина на ходу, ездит каждый день из недочётов, заменить некоторые датчики. Торг присутствует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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