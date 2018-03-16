BMW 5 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 225 тыс. км Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Машина на ходу, ездит каждый день из недочётов, заменить некоторые датчики. Торг присутствует.