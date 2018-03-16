BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 225 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Машина на ходу, ездит каждый день из недочётов, заменить некоторые датчики. Торг присутствует.
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