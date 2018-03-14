BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 330 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: гибрид
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Полный электропакет, работает абсолютно все, установлено газовое оборудование 4е поколение на 65 л.. В серьезных ДТП не участвовала кузовной каркас целый, требует покраски и замены сальника АКПП, остальное в хорошем состоянии. Возможен обмен.
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