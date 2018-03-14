BMW 5 Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 330 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: гибрид Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Полный электропакет, работает абсолютно все, установлено газовое оборудование 4е поколение на 65 л.. В серьезных ДТП не участвовала кузовной каркас целый, требует покраски и замены сальника АКПП, остальное в хорошем состоянии. Возможен обмен.