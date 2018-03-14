BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 330 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: гибрид

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Полный электропакет, работает абсолютно все, установлено газовое оборудование 4е поколение на 65 л.. В серьезных ДТП не участвовала кузовной каркас целый, требует покраски и замены сальника АКПП, остальное в хорошем состоянии. Возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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