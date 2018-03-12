BMW 5 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 65 тыс. км Цена: 685 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктория Телефон:

Описание

Продаю BMW 5 e60 дизель, серебристый цвет, салон кожа, АКПП, 2 зонный климат контроль, парктронники. По технической части машина в хорошем состоянии, купил- сел и ездишь. Сигнализация с автозапуском и турботаймером. Причина продажи - хочу высокую машину! Рассмотрю обмен на высокую машину ключ в ключ, либо с моей небольшой доплатой.