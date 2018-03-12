BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 65 тыс. км

Цена: 685 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Описание

Продаю BMW 5 e60 дизель, серебристый цвет, салон кожа, АКПП, 2 зонный климат контроль, парктронники. По технической части машина в хорошем состоянии, купил- сел и ездишь. Сигнализация с автозапуском и турботаймером. Причина продажи - хочу высокую машину! Рассмотрю обмен на высокую машину ключ в ключ, либо с моей небольшой доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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