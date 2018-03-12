BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 65 тыс. км
Цена: 685 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктория
Телефон:
Описание
Продаю BMW 5 e60 дизель, серебристый цвет, салон кожа, АКПП, 2 зонный климат контроль, парктронники. По технической части машина в хорошем состоянии, купил- сел и ездишь. Сигнализация с автозапуском и турботаймером. Причина продажи - хочу высокую машину! Рассмотрю обмен на высокую машину ключ в ключ, либо с моей небольшой доплатой.
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