BMW 5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 1580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Я второй хозяин, машина обслуживалась у оф. дилера, состояние идеальное! В ДТП не участвовала, крашеных деталей нет.новая зимняя резина Runflat, комплект летней резины в подарок. Капот и крылья бампер и фары в броне, кузов обработан керамическим покрытием. Расход авто 10 л/100 км. Рассмотрю варианты обмена. Торг на месте. Просьба салонам не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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