BMW 5 Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 165 тыс. км Цена: 1580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Я второй хозяин, машина обслуживалась у оф. дилера, состояние идеальное! В ДТП не участвовала, крашеных деталей нет.новая зимняя резина Runflat, комплект летней резины в подарок. Капот и крылья бампер и фары в броне, кузов обработан керамическим покрытием. Расход авто 10 л/100 км. Рассмотрю варианты обмена. Торг на месте. Просьба салонам не беспокоить.