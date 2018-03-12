BMW 5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 1580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Я второй хозяин, машина обслуживалась у оф. дилера, состояние идеальное! В ДТП не участвовала, крашеных деталей нет.новая зимняя резина Runflat, комплект летней резины в подарок. Капот и крылья бампер и фары в броне, кузов обработан керамическим покрытием. Расход авто 10 л/100 км. Рассмотрю варианты обмена. Торг на месте. Просьба салонам не беспокоить.
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